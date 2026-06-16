В Італії посилили правила для електросамокатів: без страховки їздити не можна

16 июня 2026, 11:15

Відтепер самокати дозволено використовувати лише на міських дорогах з обмеженням швидкості до 50 км/год. Рух автомагістралями, швидкісними трасами та більшістю заміських доріг заборонений.

Також запроваджено нові технічні вимоги. Електросамокати повинні бути обладнані переднім і заднім освітленням, покажчиками повороту, гальмами на обох колесах, звуковим сигналом і світловідбивачами. Усі моделі мають відповідати європейським стандартам.Також обов’язковим стане спеціальний ідентифікаційний знак («таргіно») з буквено-цифровим кодом.За його відсутність передбачено штраф від 100 до 400 євро.