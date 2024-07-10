США передали швидкісні катери Metal Shark

10 июля 2024, 9:45

Вони обладнані сучасними системами навігації, керування, автоматичного пожежогасіння та камерами відеоспостереження, що робить їх маневреними, швидкісними та ергономічними.

Плавзасоби вже використовують на морській та річковій ділянках кордону для охорони та оборони, а також залучають до забезпечення безпекової складової морського коридору в Чорному морі.



Катери передані в рамках реалізації спільного проєкту із Відділом оборонного співробітництва ODC та за активної підтримки Програми експортного контролю та безпеки кордонів EXBS.