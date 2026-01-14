РФ почала застосовувати власні безекіпажні катери на Дніпрі

14 января 2026, 11:45

Росія вивела на Дніпро безекіпажні катери "Сіріус-82", які працюють по річкових мінах.

Це дзеркальна відповідь на українські безекіпажні платформи: логіка така сама — прибрати людей із води, де все прострілюється артилерією, FPV та авіацією.

Дніпро вже давно не "водна перешкода", а повноцінний ТВД зі своєю доктриною: малі десанти, нічна логістика, евакуація з островів, мінні пастки, переправи та контрмінна боротьба. Тут класичний човен з екіпажем — розхідний матеріал.Функціонал "Сіріуса" поки інженерний, але це тільки перший етап. Далі піде ударна конфігурація.Росіяни точно підтягнуть річкові USV-камікадзе під маленькі заряди проти переправ, барж і прибережних складів. Це Чорне море "в мініатюрі": ближче, дешевше і швидше.Факт, що РФ перейшла до безекіпажної моделі на річковому ТВД, означає одне: річка входить у фазу роботизованої війни. Перемагати там буде не той, хто має "кращий човен", а той, хто швидше збудує екосистему — розвідка → інженерія → постачання → евакуація → удари.