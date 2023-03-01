Що таке PROFINET і для чого він потрібен?

1 марта 2023, 8:45

PROFINET - це більше, ніж просто протокол передачі даних на основі технології Ethernet.



Це стандарт, який створює високопродуктивні мережі та, як наслідок, забезпечує ефективну автоматизацію на смарт виробництвах. PROFINET є обов'язковим у промисловому середовищі.

ПЕРЕВАГИ PROFINET:

PROFINET поєднує в собі переваги багатьох інших стандартів протоколів:

100% сумісність з Ethernet

Гнучкість у функціональності завдяки модульній конструкції відповідно до класів відповідності

Інтероперабельність PROFINET-сумісних компонентів завдяки стандартизації

Системи, що легко розширюються

Проста інтеграція систем Fieldbus

Високодоступні системи

Низькі вимоги до обслуговування мережі

Перевірені концепції безпеки та діагностики

Масштабований зв'язок у реальному часі

Сертифіковані компоненти гарантують високий рівень надійності системи

Ethernet — це технологія передачі даних для дротових мереж і стандарт для передачі пакетів даних у локальних домашніх або офісних мережах (LAN).

Це означає, що дані надсилаються та приймаються через Ethernet. Ethernet не працює в бездротовому режимі, як WiFi, а працює лише в комплекті.

Торгова асоціація IEEE визначила та стандартизувала цей мережевий протокол і структуру його пакетів за специфікацією IEEE 802.3.

Ethernet є базовою технологією для найбільшої мережі у світі – Інтернету – і тому є найбільш поширеним стандартом у світі.

Що таке Industrial Ethernet?

Однак властивостей класичного Ethernet від LAN кабелів недостатньо для промислових середовищ. Пакети даних повинні надійно надсилатися та отримуватись. Часові затримки мають значний вплив.

Industrial Ethernet (IE) використовується в промисловому секторі. Завдяки Industrial Ethernet тепер можна поєднати світ офісу зі світом промисловості. Це означає зв'язок окремих машин з рівнем управління, як у виробництві, так і в автоматизації процесу. Промисловий Ethernet дозволяє надсилати та отримувати пакети даних у потрібний час (детермінізм). Це пояснюється тим, що в системах автоматизації з жорсткими вимогами до реального часу затримки пакетів просто неприйнятні та спричиняють серйозні конфлікти.

Крім того, навколишнє середовище в промисловому секторі набагато більш вимогливе, ніж в офісах. На виробництві часто можна розраховувати на високі температури, вологість та олії. Там, де кабелі постійно переміщуються, також повинні відповідати високим динамічним вимогам. Компоненти, які використовуються, мають бути достатньо міцними, щоб працювати тут постійно та надійно.

Вся система також має бути настільки простою у використанні, щоб її могли планувати, інсталювати та підтримувати неспеціалісти з ІТ, тобто інженери з автоматизації.