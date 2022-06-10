Київстар отримав дозвіл на тестування технології LTE 2300-TDD

10 июня 2022, 12:45

Національний телеком оператор почав використовувати у тестовому режимі технологію мобільної передачі даних LTE 2300-TDD.

Завдяки новій мобільній технології компанія планує збільшити пікову швидкість передачі даних і розвивати послуги зв’язку в регіонах, де дата-трафік стрімко зростає



У другому кварталі 2022 національний телеком регулятор виділив трьом мобільним операторам смуги радіочастот у діапазоні 2100 МГц для збільшення ємності діючих мереж 3G, або покращення радіопокриття мереж LTE/4G. Нещодавно телеком регулятор також надав дозвіл компанії «Київстар» тимчасово (на період дії військового стану) підключити радіообладнання в діапазоні 2300 МГц. Завдяки цьому компанія планує збільшити ємність мобільної мережі на прикордонних територіях і в містах, до яких під час війни мігрувала велика кількість мешканців з інших регіонів країни. Зокрема, за аналітичними даними Київстару, після 24 лютого 2022 понад 4 млн абонентів переїхали на Захід України.



Як прокоментував президент Київстару Олександр Комаров, «стабільна робота телеком мереж допомагає наближати перемогу. Ми вдячні керівництву країни і керівництву галузі за всебічну підтримку і створення нових можливостей для забезпечення більш стійкого та надійного мобільного зв’язку для громадян України, державних структур і бізнесу, що є нашим першочерговим завданням в умовах воєнного стану».



Особливістю нової мобільної технології є те, що прийом і передача даних здійснюється на тих самих частотах. Це дозволяє оператору більш ефективно управляти пропускною спроможністю мережі. «Пікова» швидкість мобільної передачі даних за технологією LTE 2300- TDD при ширині смуги частот 40 МГц може досягати 600 Мбіт/с в ідеальних радіо умовах.

Для клієнтів використання нової мобільної технології означає більш якісні послуги мобільного інтернету в місцях високої концентрації трафіку, якісну трансляцію потокового відео, більше можливостей для здійснення фінансових операцій в онлайн режимі, швидкий запуск «дистанційних робочих місць», та ін.

Перші базові станції, що працюють за новою технологією, вже встановлено у м. Тернопіль – «Наразі ми включили в Тернополі перші дві з трьох базових станцій LTЕ 2300 TDD», - коментує Олександр Комаров. – Але хочемо розвивати нову технологію по всій усій Україні і до кінця поточного року плануємо встановити 100 таких базових станцій».



Розвиток в Україні нових мобільних технологій став можливим завдяки сприянню державних відомств – це Національний Регулятор (НКЕК) та Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ), Міністерство цифрової трансформації, Держспецзв’язку. Також активну допомогу в реалізації цього проекту беруть зарубіжні постачальники обладнання радіо мереж - компанії Ericsson, Huawei, Nokia, ZTE .