Ryanair запускає нові бюджетні рейси з популярних міст Європи

21 октября 2024, 9:45

Куди можна буде полетіти:

• Будапешт — Ліверпуль з 28 жовтня. Рейс відбуватиметься 2 рази на тиждень;• Барселона — Копенгаген з 29 жовтня — 4 рази на тиждень;• Бірмінгем — Пловдив з 2 листопада — 1 раз на тиждень;• Меммінген — Манчестер з 2 листопада — 1 раз на тиждень;• Белфаст — Каунас з 27 жовтня 2024 року — 2 рази на тиждень;• Франкфурт Хан — Софія з 27 жовтня — 3 рази на тиждень;• Париж Бове — Рованіемі з 28 жовтня — 2 рази на тиждень;• Бірмінгем — Лодзь з 28 жовтня — 2 рази на тиждень.Наразі невідомо, коли почнеться бронювання квитків. Проте зауважують, що мандрівники вже можуть планувати нові подорожі й відкривати для себе нові міста.