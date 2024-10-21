Ryanair запускає нові бюджетні рейси з популярних міст Європи

Куди можна буде полетіти:
• Будапешт — Ліверпуль з 28 жовтня. Рейс відбуватиметься 2 рази на тиждень;
• Барселона — Копенгаген з 29 жовтня — 4 рази на тиждень;
• Бірмінгем — Пловдив з 2 листопада — 1 раз на тиждень;
• Меммінген — Манчестер з 2 листопада — 1 раз на тиждень;
• Белфаст — Каунас з 27 жовтня 2024 року — 2 рази на тиждень;
• Франкфурт Хан — Софія з 27 жовтня — 3 рази на тиждень;
• Париж Бове — Рованіемі з 28 жовтня — 2 рази на тиждень;
• Бірмінгем — Лодзь з 28 жовтня — 2 рази на тиждень.
Наразі невідомо, коли почнеться бронювання квитків. Проте зауважують, що мандрівники вже можуть планувати нові подорожі й відкривати для себе нові міста.