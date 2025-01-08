ШІ може створити цифрову копію особистості людини всього за 2 години

8 января 2025, 9:45

Науковці стверджують, що нейромережі здатні за дві години спілкування відтворити психологічні та культурні особливості, інтелект і досвід людини.

У межах експериментів Google і Стенфордський університет уже створили понад тисячу таких копій.Ці цифрові клони можуть використовуватися для соціальних експериментів, прогнозування реакцій на суспільні події або вивчення впливу соціальних інститутів. Проте експерти застерігають: ті, хто активно спілкується з ШІ та ділиться особистою інформацією, можуть бути скопійовані без їхнього відома.