22 февраля 2023, 10:15

Чехи збирають на реактивний "вампір" для ЗСУ

Чехи розпочали збір коштів на купівлю реактивної системи залпового вогню RM-70 для ЗСУ. За перші 4 години зібрали понад €84 млн.


Оцените новость:
  • 0 оценок