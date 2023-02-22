Чехи збирають на реактивний "вампір" для ЗСУ

Чехи розпочали збір коштів на купівлю реактивної системи залпового вогню RM-70 для ЗСУ. За перші 4 години зібрали понад €84 млн.
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