Rheinmetall та ЗСУ підписали контракт на надання послуг супутникової розвідки

12 ноября 2024, 9:15

Завдяки цій угоді Україна отримує більший обсяг даних від супутників, обладнаних радаром із синтезованою апертурою (SAR) компанії ICEYE.

Як передає портал "Мілітарний", ця угода стала можливою завдяки посиленню співпраці між компаніями Rheinmetall та ICEYE, про яку було оголошено у вересні 2024 року.Україна вже має досвід співпраці з компанією ICEYE. 2022 року благодійний фонд Сергія Притули на зібрані пожертвування у розмірі 600 млн гривень купив один із супутників компанії.У червні 2024 року ГУР МО України повідомило, що за допомогою цього супутника ICEYE було зроблено 4173 знімки ворожих об'єктів.