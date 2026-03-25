"Русский Starlink" вийшов на орбіту, але до справжньої мережі ще далеко

25 марта 2026, 11:45

РФ справді перейшла від демонстрацій до першого серійного розгортання власної низькоорбітальної мережі зв’язку.

24 березня 2026 року "Бюро 1440" повідомило про запуск перших 16 супутників угруповання "Рассвет".



Технічно проєкт виглядає амбітно. На власному сайті "Бюро 1440" заявляє орбіту близько 800 км, швидкість доступу до 1 Гбіт/с, затримку до 70 мс, використання Ku- і Ka-діапазонів, а також наявність власних лазерних міжсупутникових терміналів на кожному апараті.

Але головне тут — не переоцінити масштаб прориву. До цього "Бюро 1440" мало лише дві тестові місії: три супутники "Рассвет-1" у 2023 році та три "Рассвет-2" у 2024-му. Саме на них відпрацьовували перший сеанс зв’язку, 5G NTN і лазерну міжсупутникову передачу даних. .Ще один важливий момент — строки. Перші 16 серійних апаратів мали з’явитися ще у 2025 році, але запуск зсунули вправо. "Коммерсантъ" писав ще в січні, що за паспортом федерального проєкту на орбіті у 2026 році мало бути вже 156 апаратів, у 2027-му — 292, а в 2028-му — 318. Тобто нинішній старт не стільки підтверджує виконання графіка, скільки показує, що РФ лише повертається до траєкторії після зриву початкового етапу.Практичне значення цього запуску, однак, не варто знецінювати. Навіть якщо до повноцінного "російського Starlink" ще далеко, сама поява серійної LEO-мережі для РФ важлива як інфраструктурний заділ подвійного призначення. Формально компанія продає цивільний образ проєкту — зв’язок для транспорту, судноплавства, авіації, держсектору, віддалених територій та аварійних служб.Головний висновок тут у тому, що РФ зробила важливий, але лише стартовий крок. Перший "наряд" із 16 апаратів — це не поява готового аналога Starlink, а підтвердження, що Москва все ж змогла вийти зі стадії лабораторних демонстрацій у стадію серійного розгортання.Проблема для неї в іншому: тепер доведеться довести не сам факт запуску, а здатність швидко і регулярно множити угруповання, розгортати масові термінали та витримувати графік. І саме на цьому етапі російські космічні амбіції зазвичай починають упиратися не в гучні заяви, а в темп виробництва, логістику і дисципліну виконання.