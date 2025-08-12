РФ виводить на ринок укорочені автомати АК-15К та АК-15СК

12 августа 2025, 10:45

Концерн «Калашников» представив дві нові модифікації автомата АК-15 під патрон 7,62×39 мм — укорочену версію АК-15К та малогабаритну АК-15СК.



Обидва зразки є розвитком базового АК-15, доведеного до рівня модернізації АК-12 зразка 2023 року, і мають характеристики, ідентичні до аналогів у калібрі 5,45 мм.

За словами головного конструктора Сергія Уржумцева, розробка орієнтована не лише на внутрішній ринок, а й на експорт, що може свідчити про прагнення РФ зміцнити свої позиції на сегменті стрілецької зброї 7,62 мм серед країн, які віддають перевагу цьому калібру. Міністерство оборони РФ уже сформувало державне замовлення на ці модифікації, що вказує на намір інтегрувати їх у структури ЗС РФ.Паралельно концерн продемонстрував ручний кулемет РПЛ-7 під патрон 7,62×39 мм, а також модернізований автомат АК-308 під патрон 7,62×51 мм НАТО, що розширює лінійку продукції для зовнішніх замовників і може бути використано як інструмент військово-технічного впливу на країни, які експлуатують натівські стандарти.