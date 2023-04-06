Вперше у пакетах допомоги ракети для ЗРК MIM-104 Patriot

Одна ракета найновішої модифікації PAC-3 коштує $3-4 млн.
Загалом США з початку повномасштабного вторгнення РФ вже надали Україні допомоги більш ніж на $35 млрд.
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