6 апреля 2023, 13:45

Вперше у пакетах допомоги ракети для ЗРК MIM-104 Patriot

Одна ракета найновішої модифікації PAC-3 коштує $3-4 млн.

Загалом США з початку повномасштабного вторгнення РФ вже надали Україні допомоги більш ніж на $35 млрд.


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