США надали Україні допомоги на $123 млрд, — CNN

10 марта 2025, 16:45

З них військової допомоги — на 69 млрд доларів, 50 млрд — фінансової та 4 млрд — гуманітарної.



Тим часом допомога ЄС склала близько $122 млрд, зокрема 54 — військова, а 56 млрд — фінансова.

Інші партнери надали загалом $43 млрд фінансової, військової та гуманітарної допомоги.Також видання відмічає затримки з поставками військової техніки. Так , наприклад, із 37 обіцяних Штатами системо ППО поставлено тільки 16. Така ж ситуація і з Німеччиною.До речі, хтось передайте Трампу ці дані, а то вже неможливо слухати про $350 млрд.