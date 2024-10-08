Україна планує закупити британську зброю на суму до 3,5 млрд. фунтів

Україна отримала доступ до фінансування у розмірі 3,5 млрд. фунтів стерлінгів (4,6 млрд. доларів) від Великобританії для закупівлі військової допомоги.
Ця угода не зобов'язує негайно використати всю суму , але надає гнучкість для задоволення військових потреб України за необхідності. Контракти з британськими виробниками, такими як Sheffield Forgemasters, вже укладено та направлено на посилення української артилерії.
У рамках поглибленого співробітництва оборонних галузей Великобританії та України також досягнуто домовленостей щодо постачання складного озброєння та підтримки різних наземних систем. Британський уряд продовжує активно підтримувати Україну, що б'ється, розширюючи виробництво і забезпечуючи довгострокові оборонні потреби країни.