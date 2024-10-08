Україна планує закупити британську зброю на суму до 3,5 млрд. фунтів

8 октября 2024, 11:15

Україна отримала доступ до фінансування у розмірі 3,5 млрд. фунтів стерлінгів (4,6 млрд. доларів) від Великобританії для закупівлі військової допомоги.

Ця угода не зобов'язує негайно використати всю суму , але надає гнучкість для задоволення військових потреб України за необхідності. Контракти з британськими виробниками, такими як Sheffield Forgemasters, вже укладено та направлено на посилення української артилерії.У рамках поглибленого співробітництва оборонних галузей Великобританії та України також досягнуто домовленостей щодо постачання складного озброєння та підтримки різних наземних систем. Британський уряд продовжує активно підтримувати Україну, що б'ється, розширюючи виробництво і забезпечуючи довгострокові оборонні потреби країни.