Google надає фінансування у розмірі $1,5 млн для української освіти

12 сентября 2025, 14:15

Компанія Google оголосила про надання фінансування в розмірі 1,5 млн доларів США для підтримки українського освітнього проєкту "Мрія" – державної освітньої екосистеми для педагогів, дітей та їхніх батьків.

“Мрія” — ініціатива Президента України Володимира Зеленського, яку реалізують Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки разом із Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.



Головна мета "Мрії" – подолання викликів, що постали перед українською освітою під час війни. Ця перша в країні державна інтегрована освітня платформа перетворює шкільне життя на ефективну та доступну цифрову систему для всіх учасників процесу. "Мрія" об'єднує в собі цифрові посвідчення для учнів, розклад занять, освітній контент та безпечні комунікації в єдиному, зручному для користувача застосунку. "Мрія" суттєво впливає на сферу освіти: допомагає вчителям заощаджувати десятки годин на рутинних завданнях, дітям — реалізовувати свій потенціал, а батькам — бути більш залученими до життя і розвитку їхніх дітей.



Фінансування від Google допоможе команді "Мрії" під час загальнонаціонального впровадження екосистеми в школах, пілотного впровадження в дитячих садках та залучення нових користувачів. Головна мета — залучити понад 500 000 батьків і учнів, надавши їм централізований хаб, що об’єднує всіх учасників освітнього процесу. Також проєкт інтегрує функціонал на базі штучного інтелекту (ШІ) для оптимізації робочого процесу вчителів і персоналізації навчання. Насамперед ШІ планують задіяти у створенні персоналізованих рекомендацій контенту, а також для розвантаження вчителів від рутини. Згодом ШІ долучиться до втілення місії "Мрії" — створюватиме індивідуальні освітні траєкторії для дітей на базі їхніх інтересів і потреб.



“У Google ми віримо, що освіта є фундаментом для побудови успішного майбутнього, і платформа “Мрія” — яскравий приклад цього бачення. Наша підтримка допоможе команді “Мрії” розширити свою діяльність, інтегрувати передові інструменти ШІ для персоналізації навчання та розширити можливості українських учнів, вчителів і батьків. Ця підтримка є свідченням нашої спільної місії — використовувати технології, щоб відкривати нові можливості для кожного”, – Роуен Барнетт, директор Google.org Europe.



“Підтримка від Google — це важливий сигнал, що Україна створює інноваційні продукти, які змінюють життя людей і відкривають нові можливості для наших дітей. У вересні з Мрією вже почали навчання понад 2000 шкіл. У 2026 році ми розпочнемо пілотування дошкілля та розробку концепції для закладів вищої освіти. Завдяки підтримці від Google зможемо ще швидше розвивати продукт, додавати нові можливості та інструменти на базі штучного інтелекту. Важливо, що Google системно підтримує розвиток української освіти — від перезапуску платформи Дія.Освіта за фінансової та волонтерської підтримки від Google.org Fellows до впровадження нових технологій, які допомагають мільйонам українців здобувати знання та нові навички. Вдячні компанії за партнерство та довіру”, — Михайло Федоров, Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації України.



Підтримка з боку Google буде реалізована, зокрема, завдяки партнерству з Фондом Східна Європа, який виступає ключовим посередником у впровадженні ініціатив та програм, спрямованих на розвиток "Мрії".



"Освіта — це інвестиція у майбутнє. У Фонді Східна Європа ми переконані, що кожна дитина в Україні має право на сучасні знання з найперших років життя. Тому ми раді реалізовувати державний освітній проєкт "Мрія" та підтримувати Міністерство цифрової трансформації у його розвитку. Фінансування від Google відкриває нові можливості — інтеграцію штучного інтелекту в платформу та розширення застосунку для дошкільнят, щоб навчання стало ще цікавішим і доступнішим для дітей та їхніх батьків", — зазначив Віктор Лях, президент Фонду Східна Європа.



У вересні 2024 року "Мрія" була запущена в режимі тестування, а у квітні 2025 року Президент України Володимир Зеленський оголосив, що вебпортал і застосунок стали доступними для всіх охочих шкіл.