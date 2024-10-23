23 октября 2024, 12:45

Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво ракети-дрона "Паляниця", - МОУ

Процес відбуватиметься шляхом прямих інвестицій в українського виробника.


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