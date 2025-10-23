Binance оголошує про запуск прямих депозитів та виведення коштів у доларах

23 октября 2025, 14:47

Binance оголосила про запуск прямих депозитів та виведення коштів у доларах США (USD) для користувачів більш ніж у 70 країнах.

Через BPay Global — постачальника платіжних послуг, ліцензованого та регульованого Центральним банком Бахрейну і такого, що входить до групи компаній Binance, — роздрібні та корпоративні користувачі в країнах, де послуга доступна, зможуть легко поповнювати, зберігати та конвертувати USD у криптовалюту і навпаки безпосередньо зі свого фіатного гаманця.

Депозити та виведення коштів у доларах США доступні через банківські перекази SWIFT із нульовою комісією на депозити з боку Binance, а також за допомогою кредитних і дебетових карток, Apple Pay та Google Pay.

«Після тривалого очікування ми раді запропонувати нашим користувачам прямі рішення для введення та виведення коштів у доларах США — найпоширенішій валюті у світі. Це дозволить краще задовольнити потреби нашої глобальної спільноти», — зазначив віцепрезидент Binance з фіатних операцій Томас Грегорі.



«Розширення можливостей роботи з USD допомагає нам знижувати бар’єри входу в криптоіндустрію, пропонуючи низькі комісії та покращуючи користувацький досвід на нашій платформі, відомій світовим рівнем безпеки».

BPay Global надає користувачам Binance фіатний електронний гаманець, який дозволяє зберігати власні кошти у регульованій фінансовій установі в різних світових валютах, включно з доларом США, та використовувати їх безпосередньо на платформі Binance.