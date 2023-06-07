Сербія буде продавати боєприпаси ЗСУ через посередників

7 июня 2023, 9:15

Проросійський президент Сербії Вучич заявив, що не заперечує проти продажу його країною боєприпасів посередникам, які доставляють їх Україні, - Financial Times.

Белград довгий час був союзником Москви, чинячи опір західному тиску щодо санкцій після повномасштабного вторгнення Росії. Зміна поглядів дозволила Вучичу схилити до себе Захід, і в нещодавньому спалаху в Косово США, НАТО і ЄС підтримали Сербію.