Белград довгий час був союзником Москви, чинячи опір західному тиску щодо санкцій після повномасштабного вторгнення Росії. Зміна поглядів дозволила Вучичу схилити до себе Захід, і в нещодавньому спалаху в Косово США, НАТО і ЄС підтримали Сербію.
Последние новости
- Железо | Сегодня, 13:45
Игровая гарнитура Bloody M590i: объемный виртуальный звук и регулируемая посадка
- Технологии | Сегодня, 12:45
Иран вооружает Россию дронами для убийства мирных жителей Украины
- Технологии | Сегодня, 12:15
В Бухаресті зафіксували вибух Каховської ГЕС, як землетрус
- Технологии | Сегодня, 11:45
Україні передадуть одних із найкращих військових роботів у світі, — WELT
- Технологии | Сегодня, 11:15
Німеччина перегляне позицію щодо постачання Україні винищувачів - Пісторіус
- Безопасность | Сегодня, 10:45
CERT-UA попереджає про кібершпигунство щодо редакторів українських медіа
- Интернет | Сегодня, 10:15
На Google-картах з'явилися позначки, які повідомляють про воду Херсоні та обл.
- Технологии | Сегодня, 9:45
Австралія обговорює передачу Києву 41 винищувача F/A-18А/В Hornet
- Технологии | Сегодня, 9:15
Сербія буде продавати боєприпаси ЗСУ через посередників
Последние материалы
- Обзоры | 30 мая, 14:13
RIVACASE 8363 – "ваш особистий офісний асистент"!
- Обзоры | 30 мая, 10:46
RIVACASE 8461 – "горизонтальний" рюкзак для поїздок з 17.3-дюймовим ноутбуком
- Обзоры | 24 мая, 12:05
ColorWay CW-DL02B-B – настільна лампа з непоганою автономністю і наскрізною підзарядкою
- Обзоры | 17 мая, 14:28
Как продлить жизнь Xiaomi Redmi Note 11, Redmi Note 11 pro
- Обзоры | 15 мая, 14:05
Ajax Hub 2 Plus – "інспектор" з охорони!
- Аналитика | 11 мая, 11:50
Найцікавіше за тиждень. Випуск 11-12 (2023) - системні рішення EcoFlow для будинків/квартир та LAPP на PRO ELECTRO 2023
- Фотогалереи | 5 мая, 13:44
Генштаб показав Iris-T на бойовому чергуванні
- Аналитика | 4 мая, 7:01
Особливості гелевих батарей Ritar та які моделі вже можна купити в Україні
- Обзоры | 3 мая, 9:50
Ritar RA12-100 – батарея для телекомунікацій
Популярные новости
- Железо | Сегодня, 13:45
Игровая гарнитура Bloody M590i: объемный виртуальный звук и регулируемая посадка 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Иран вооружает Россию дронами для убийства мирных жителей Украины 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
В Бухаресті зафіксували вибух Каховської ГЕС, як землетрус 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Україні передадуть одних із найкращих військових роботів у світі, — WELT 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
Німеччина перегляне позицію щодо постачання Україні винищувачів - Пісторіус 0.00
- Безопасность | Сегодня, 10:45
CERT-UA попереджає про кібершпигунство щодо редакторів українських медіа 0.00
- Интернет | Сегодня, 10:15
На Google-картах з'явилися позначки, які повідомляють про воду Херсоні та обл. 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:45
Австралія обговорює передачу Києву 41 винищувача F/A-18А/В Hornet 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:15
Сербія буде продавати боєприпаси ЗСУ через посередників 0.00