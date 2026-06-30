Вучич: Сербия использует опыт Ирана по созданию подземных укрытий для дронов

30 июня 2026, 12:45

Сербия будет использовать опыт Ирана в последнем конфликте с США при создании подземных укрытий для размещения беспилотников и других систем вооружений.

Об этом заявил президент страны Вучич.«Мы поступим, следуя примеру Ирана, а они сделали это весьма впечатляюще: они перенесли все под землю, когда их пусковые установки появляются на земле и когда их замечают вражеские разведчики, они снова уходят под землю. Они построили серьезные производства, все находится под землей», - отметил он.Вучич добавил, что Сербия «будет производить десятки тысяч беспилотников, которые необходимо будет прятать».