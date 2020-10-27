ГП ГЦЦК Министерства инфраструктуры Украины перенесло свои сервисы в GigaCloud

Переход в частное облако позволит предприятию продолжить развитие виртуального центра обработки данных Industry Cloud внедрением собственных сервисов обеспечения информационной безопасности, а также повысит стабильность работы инфраструктуры в целом.
"В нашем сотрудничестве с GigaCloud прослеживается этапность. Мы стартовали с небольшого объема ресурсов для проекта Е-транспорт. Впоследствии начали развиваться, увеличивалось количество проектов, и сейчас мы вышли на новый этап. Объем ресурсов стал достаточно большим, и мы задумались о переходе с публичного облака на частное решение. Это дало нам возможность быстро запускать новые сервисы, наращивать обороты не в виде объема памяти, процессоров или дисков, а именно увеличивать количество серверов", ― говорит Александр Ткаченко, начальник центра сопровождения информационных систем ОЦЦК.
Процесс переноса длился один месяц и включал поэтапный перенос сервисов предприятия. Начали с биллинговой системы PayGovUa ― это набор сервисов для оплаты гражданами государственных и административных услуг. Биллинговая система непосредственно взаимодействует с банками и соответствует отраслевым стандартам банковской сферы, в частности, сертификату PCI DSS. Одно из требований прохождения этой сертификации ― площадка, на которой размещена платежная система должна соответствовать требованиям физической и информационной безопасности. Благодаря тому, что облачная инфраструктура GigaCloud имеет международный сертификат ISO / IEC 27001: 2013 и аттестат соответствия КСЗИ, процесс прохождения сертификации ОЦЦК занял полтора месяца вместо полугода.
Следующим в облако перенесли транспортный портал электронных услуг E-транспорт.
Это хаб с онлайн-услугами отрасли и дополнительными инструментами для граждан, перевозчиков, государственных служащих. Его задача ― бронирование разрешений на перевозку в онлайн-режиме. Ранее такое разрешение можно было получить только в специальных сервисных центрах, разбросанных по всей Украине: приехать в сервисный центр, заполнить большое количество документов, заплатить сборы.
Еще один важный проект ― сервис открытых данных транспортной отрасли, которое собирает статистические и аналитические данные о реализованных и нереализованных разрешений на международные грузовые перевозки. Также совместно с GigaCloud ОЦЦК запустило электронный кабинет моряка. Этот сервис похож на портал Е-транспорт, поскольку также предназначен для переноса административных функций в онлайн. В электронном кабинете можно посмотреть собственные документы, подать онлайн-заявку на прохождение Государственной квалификационной комиссии (ГКК).
Последний проект, который ОЦЦК запустило совместно с GigaCloud ― сервис SmartTicket ― единый электронный билет на различные виды транспорта на выбранном маршруте (сейчас для киевского транспорта, поездов дальнего следования, а вскоре ― для авиатранспорта, автотранспорта, муниципального транспорта других городов и такси). Теперь пользователю не нужно покупать разные билеты для различных видов транспорта в различных сервисах. Достаточно зайти на сайт SmartTicket и купить все необходимые билеты в составе единого электронного билета.
"Мы, как облачный оператор, отвечаем за безотказную работу облачной IT-инфраструктуры клиента, особенно в моменты пиковых нагрузок на сервисы, ― говорит Кирилл Науменко, СТО GigaCloud. ― Обеспечение ее оптимальной работы, обслуживание, эксплуатация и модернизация ресурсов ― задача наших технических специалистов. Технические специалисты ОЦЦК занимаются непосредственным развитием своих сервисов и разработкой новых. Используя онлайн-сервисы Министерства инфраструктуры, граждане нашей страны смогут экономить время и средства при оформлении различных разрешений, оплаты государственных услуг и быть уверенными в надежной защите их персональных данных", ― продолжает Кирилл Науменко.
GigaCloud ― лидер облачного рынка Украины по темпам роста и количеству клиентов. GigaCloud предоставляет в аренду IaaS-услуги (Infrastructure-as-a-Service) клиентам любого масштаба ― от малого бизнеса до огромных корпораций. В портфолио компании более 1000 клиентов в 6 странах мира и более 150 компаний-партнеров.
ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" при содействии Министерства инфраструктуры Украины призвано решать задачи диджитал безопасности, защиты объектов инфраструктуры, обучения, сертификации сотрудников и развития информационных систем.
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