GigaCloud бесплатно разместил на своих ресурсах модуль для анализа COVID-19

14 апреля 2020, 13:45

Компания GigaCloud приняла участие в проекте RBC Group и Qnalytics, которые разработали аналитический модуль, посвященный эпидемии COVID-19.

Модуль http://covid19.qnalytics.com/#/data позволяет собирать данные, проводить глубокий анализ и получать максимально точную картину протекания пандемии.

С помощью модуля можно анализировать уровень заболеваемости, количество подозрений на заражение и активных носителей, случаи выздоровления и смерти с учетом численности населения в каждой из областей, количества коек в больницах и аппаратов ИВЛ. Он позволяет не только проводить мониторинг, но и сравнивать ход эпидемии в разных странах по любой комбинации показателей. Отображение данных происходит на интерактивных картах, графиках и таблицах.В рамках проекта GigaCloud бесплатно предоставил облачную платформу для размещения модуля. «В условиях введения карантина, закрытия границ и прекращения работы компаний украинский бизнес объединяет свои силы для борьбы с пандемией, ― говорит Артем Коханевич, генеральный директор GigaCloud. ― Каждый день мы узнаем о том, что компании создают новые сервисы, выделяют деньги на медицину, на продукты питания для уязвимых категорий граждан, закрывают вопросы логистики. Суммы разные, но помогает каждый бизнес. Мы, как социально ответственная компания, не можем игнорировать сегодняшние реалии. Именно поэтому мы на волонтерских началах предоставили платформу для аналитического модуля, чтобы украинцы видели реальную картину протекания COVID-19 и понимали, зачем соблюдать карантин. Это наш второй проект по предоставлению облачной инфраструктуры для мониторинга протекания пандемии. Ранее мы предоставили Кабмину технические ресурсы для размещения сайта https://covid19.com.ua. Мы и в дальнейшем будем поддерживать такие проекты, если это будет необходимо».GigaCloud — лидер облачного рынка Украины по темпам роста и количеству клиентов. GigaCloud предоставляет в аренду IaaS-услуги (Infrastructure-as-a-Service) клиентам любого масштаба — от малого бизнеса до огромных корпораций. В портфолио компании более 1000 клиентов в 6 странах мира и более 150 компаний-партнеров.