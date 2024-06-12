В Иракском Курдистане обнаружили город бронзового века

12 июня 2024, 13:15

Испанские археологи обнаружили в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, остатки города бронзового века, а именно здания из глиняного кирпича, включая лестницы и комнаты. По словам директора по археологии Эрбиля, обнаружены 100 объектов, а также выявлена обширная археологическая зона.