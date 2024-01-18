Франція у 2024 році виготовить 78 САУ CAESAR для ЗСУ

18 января 2024, 12:15

Про це стало відомо з інтерв'ю Міністра оборони Франції виданню Le Parisien.

«Тоді як західна військова допомога вичерпується, Франція впроваджує в себе режим воєнної економіки. Військова економіка – це можливість для наших армій, але також і для наших промисловців»САУ Caesar є "флагманом французької артилерії". Має калібр 155 мм і здатна вести вогонь на відстань до 42 км. При цьому робить близько 6 пострілів за хвилину. З повідомлення Міністра оборони також стало відомо, що в України вже є 49 САУ Цезар.«Україна сама готова вкласти частину своїх ресурсів в озброєння. Вона щойно придбала шість установок за власні кошти, щоб розпочати ініціативу»- додав Міністр.16 січня Еманнюель Макрон заявив, що близько 40 ракет великої дальності SCALP і кілька сотень бомб будуть доставлені найближчими тижнями. А вже сьогодні Міністр оборони Франції оголосив передачу 50 бомб A2SM. Їх можна адаптувати до радянських літаків МіГ та Су.