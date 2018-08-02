Самолет от "Aston Martin"

2 августа 2018, 13:45

Британская компания «Aston Martin» представила концепт уникального самолёта с вертикальным взлётом.

Один из известнейших в мире автопроизводителей, объединившись с компаниями «Rolls-Royce» и «Cranfield Aerospace Solutions», и заручившись поддержкой учёных из Университета Крэнфилда, создала уникальную концептуальную версию частного самолёта с вертикальным взлётом.

Уникальный прототип получил название «Volante Vision Concepte», при этом, как известно на сегодняшний день, летательный аппарат может разместить на борту четырёх человек, включая пилота и трёх пассажиров, что делает его достаточно функциональным.

«…По причине того, что население в густозаселённых районах продолжает увеличиваться, перегруженность городов возрастает. Мы должны представить альтернативное видение для решения проблем с пробками, загрязнением окружающей среды и мобильностью. Полёты станут важнейшей частью будущего транспорта. Volante Vision Concept — это решение всех этих проблем, оснащенное сервисом высшего класса…», - отметил директор компании «Aston Martin».

Когда именно планируется реализовать концептуальную идею, пока что остаётся неизвестным.