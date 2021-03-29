Модель лайнера CR929 испытали с крылом с серповидной законцовкой

29 марта 2021, 10:15

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского испытали модель перспективного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 с крылом, оснащенным серповидными законцовками.

Исследования проводились в трансзвуковой аэродинамической трубе Т-128 при скоростях потока до 0,96 Маха и были признаны успешными.

Разработка лайнера CR929 ведется китайской корпорацией COMAC и российской Объединенной авиастроительной корпорацией с 2014 года. Длина CR929 составит 63,3 метра, а размах крыла — 63,9 метра. Дальность полета самолета составит около 12 тысяч километров, что позволит использовать его на большинстве средне- и дальнемагистральных маршрутов. Лайнер в трехклассовой компоновке сможет перевозить 281 пассажира. Перспективный самолет планируется оснастить двумя двигателями, каждый из которых должен развивать тягу не менее 347,2 килоньютона. При этом на лайнер могут быть установлены и более мощные силовые установки с учетом того, что китайская сторона в будущем планирует разработать удлиненную версию CR929.

Испытания моделей CR929 в аэродинамической трубе проводятся с 2019 года. За это время специалисты исследовали модели самолета с несколькими вариантами крыла. Во время недавно завершившихся исследований модель лайнера была оснащена крылом с серповидными законцовками, имеющими значительное сужение. Благодаря этому удастся добиться существенно снижения массы конструкции.