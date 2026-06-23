Трамп представил новый президентский лайнер, подаренный Катаром

23 июня 2026, 9:15

Президент США Трамп представил овый правительственный самолет Boeing 747, который был подарен Катаром.

По его словам, предыдущему самолету около 35 лет, и его давно необходимо было заменить. Новый лайнер, как он отметил, почти вдвое больше старой модели и способен летать дальше и быстрее, чем прежние версии Air Force One.Самолет стоимостью ок. $400 млн был передан США в мае 2025 г. и официально оформлен как имущество Министерства обороны. Сейчас он проходит испытательные полеты на базе Эндрюс и еще не введен в эксплуатацию. Ожидается, что новый борт может принять участие в воздушном параде в честь 250-летия независимости США 4 июля.