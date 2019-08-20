ZeroAvia - запуск чистых технологий

20 августа 2019, 11:45

ZeroAvia объявила о планах предоставить водородную электрическую трансмиссию в качестве альтернативы, как обычным авиационным двигателям, так и электромоторам на батарейках.

Первоначально он рассчитан на питание самолетов с 10-20 посадочными местами и до 500 миль. операторы будут сдавать в аренду оборудование на почасовой основе. Калифорнийская компания сообщила, что она проводит летные испытания своей системы на модифицированном поршневом сингле Piper M350 с начала 2019 года. Ожидается, что она начнет поставки этой технологии производителям и эксплуатантам самолетов в 2022 году.

ZeroAvia утверждает, что стоимость летного часа для ее водородной трансмиссии будет составлять примерно половину затрат на обычные турбинные самолеты, принимая во внимание более низкие расходы на топливо и техническое обслуживание, а также более высокую эффективность трансмиссии. Компания также утверждает, что водородное топливо поможет авиатранспортной отрасли решить проблемы экологической устойчивости. Также ZeroAvia предлагает полную замену обычных силовых агрегатов самолетов. Это будет включать топливные баки для хранения жидкого водорода, систему топливных элементов для производства электричества из водорода и кислорода, а также электродвигатели для привода винтов. Интеграция подходящих топливных баков в архитектуру существующих планеров - одна из инженерных задач, стоящих перед ним.