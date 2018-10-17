Под брендом Palm готовится анонс 3,3-дюймового смартфона

17 октября 2018, 11:45

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщи о том, что некий калифорнийский стартап готовит анонс нового смартфона под брендом Palm.



Права на этот бренд компания выкупила у китайской TCL.

Интересная отличительная особенность новинки – крайне маленькая по смартфонным меркам диагональ дисплея – только 3,3 дюйма. Разрешение экрана – HD.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 435, тактовая частота до 1,4 ГГц. Графика Adreno 505. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской 32 ГБ.



Фронтальная камера – 8Мп, а основная – 12Мп.



Работать аппарат будет под управлением Android 8.1. Кроме того, обещан модифицированный интерфейс, правда конкретики на этот счет пока нет.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, речь о Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, а также GPS. Интересно также то, что корпус получит защиту по стандарту IP68.

В продажу новинка поступит по цене $350. О дате релиза пока никакой конкретики нет.