12 августа 2024, 16:15

Перламутровые облака: украинские полярники показали редкое явление в Антарктике

Их можно наблюдать несколько раз в год. Такие облака формируются в стратосфере — влагу туда заносит сильный поток воздуха. Температура должна быть аномально низкой, около -85 °С, чтобы влага превратилась в кристаллики льда.


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