Перламутровые облака: украинские полярники показали редкое явление в Антарктике

12 августа 2024, 16:15

Их можно наблюдать несколько раз в год. Такие облака формируются в стратосфере — влагу туда заносит сильный поток воздуха. Температура должна быть аномально низкой, около -85 °С, чтобы влага превратилась в кристаллики льда.