Украинские полярники неожиданно встретили королевского пингвина

17 февраля 2026, 12:45

Как рассказали в Национальном антарктическом научном центре, увидеть этот вид в районе станции имени Вернадского — большая редкость, ведь ближайшая колония теплолюбивых королевских пингвинов находится примерно в 2 тыс. км, они выбирают для жизни субантарктические острова.

Некоторые "путешественники" иногда все же приплывают к острову Галиндез, где расположен "Вернадский". Этого увидели на острове Бут, где гнездятся три вида пингвинов, за которыми наблюдают украинские полярники.



"Увидеть королевского пингвина помог случай. Мы планировали высадиться в одном месте, но там мешала ледовая ситуация. Пришлось причаливать к другой части острова, где и был этот красавец", — рассказала биолог НАНЦ Зоя Швыдкая, она и сделала фото этого "путешественника".