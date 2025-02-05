Украинские полярники показали уникальную семью пингвинов

5 февраля 2025, 8:45

На острове Галиндез обнаружена семья субантарктических пингвинов, у которой выросло сразу три птенца, что большая редкость.

Обычно эти птицы откладывают два яйца, а если в кладке появляется третье, шансы на выживание всех птенцов невелики. Но в данном случае родители смогли успешно выкормить троих малышей, которым уже около трех недель.По словам биологов, это единственная такая семья на Галиндезе. В целом же на острове сейчас около 2 тысяч птенцов и 4 тысяч взрослых пингвинов – всего 6 тысяч особей.