Испанию ждёт аномально жаркое лето и тропические ночи

По прогнозам метеорологов, в июле, августе и сентябре температура на большей части страны будет выше климатической нормы. Особенно сильная жара ожидается во внутренних районах полуострова, долине Эбро и на севере страны.
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