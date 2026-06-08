ГлавнаяНовости
8 июня 2026, 9:45

Испанию ждёт аномально жаркое лето и тропические ночи

По прогнозам метеорологов, в июле, августе и сентябре температура на большей части страны будет выше климатической нормы. Особенно сильная жара ожидается во внутренних районах полуострова, долине Эбро и на севере страны.


Оцените новость:
  • 0 оценок