Презентували реактивного перехоплювача "Шахедів" зі швидкістю до 320 км/год

8 мая 2026, 12:15

На виставці SAHA 2026 представили український дрон-перехоплювач "Чаклун", який вже застосовують проти російських БПЛА.

Безпілотник оснащений турбореактивним двигуном, розвиває швидкість до 320 км/год і може діяти на висоті до 6 км. Його дальність - до 30 км у співпраці з радарами класу RADA.Як відзначає Army Recognition, "Чаклун" займає проміжну нішу між FPV-перехоплювачами та класичними зенітними ракетами. Його створювали спеціально для знищення розвідувальних дронів та ударних "Шахедів".Розробники також заявляють, що дрон здатний зберігати керування навіть в умовах активної роботи РЕБ.