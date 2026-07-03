Индия и Япония наращивают сотрудничество в области технологий

3 июля 2026, 13:45

Индия и Япония подписали ряд соглашений о расширении сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, металлургии и энергетики, а также подготовили совместную «дорожную карту» по экономической безопасности.

Об этом заявил премьер Индии Моди после переговоров с японской коллегой Такаити.

В оборонном секторе страны объявили о своем первом совместном проекте в области оборонных технологий, сосредоточенном на военно-морской радиоантенной системе «UNICORN», что открывает новый этап в сотрудничестве в этой области и способствует повышению морской безопасности, поддержанию мира и порядка, основанного на верховенстве права, в регионе.Такаити подтвердила, что Япония и Индия разделяют общую цель построения свободного, открытого и основанного на правилах Индо-Тихоокеанского региона. Она заявила, что обе страны будут углублять стратегическое сотрудничество, оказывать поддержку странам региона в повышении их самодостаточности и независимости от внешнего принуждения, а также продолжать продвигать совместные инициативы для достижения регионального мира, стабильности и процветания.