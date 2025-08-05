Посол США при НАТО анонсировал новые объявления об оружии для Украины

5 августа 2025, 13:15

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Reuters заявил, что вслед за Нидерландами другие страны также готовят пакеты военной помощи Украине по механизму НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

"Думаю, процесс пойдет очень быстро — определенно в ближайшие недели, а иногда даже раньше. Нидерланды — лишь первые из многих. В ближайшее время вы увидите серию подобных объявлений", — отметил Уитакер.



Накануне министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что США и НАТО запускают механизм поддержки Украины в рамках инициативы PURL. Цель — оперативная поставка вооружений и систем, которые можно быстро закупить из американских запасов.



В рамках этого механизма Нидерланды уже пообещали предоставить Украине пакет помощи на €500 млн, включая ракеты для систем ППО Patriot.