Иран заявил о готовности без промедления начать ядерные переговоры

6 января 2025, 11:45

«Мы по-прежнему готовы без промедления вступить в конструктивные переговоры относительно нашей ядерной программы, направленные на достижение соглашения (СВПД)», - заявил глава МИД Ирана Арагчи, находящийся с первым официальным визитом в Китае, в интервью китайскому телеканалу CCTV China.

Также он подчеркнул, что будущее «Оси сопротивления» по-прежнему «светлое» и Хизбалла регулярно восстанавливает себя.Ядерное соглашение, или Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было подписано в 2015 г. между Ираном и группой стран, известных как 5+1 (США, РФ, КНР, Британия, Франция и Германия). Оно предусматривало ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие международных санкций против нее. В мае 2018 г. сам Трамп заявил о выходе из ядерной сделки. Переговоры по восстановлению СВПД начались в Вене весной 2021 г., но не увенчались успехом.