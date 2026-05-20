Молниеносная игровая мышь Bloody SG5 SE

20 мая 2026, 17:45

Бренд Bloody представляет новую беспроводную игровую мышь Bloody SG5 SE из серии S-Tour.

Это не просто устройство – это новый стандарт премиальной производительности для тех, кто задает тенденции. Новинка ориентирована на геймеров, которым важны такие параметры, как: высокая скорость отклика, стабильное беспроводное соединение и комфорт при длительных игровых сессиях. Один из трендов в рынке игровых устройств – беспроводные устройства с минимальной задержкой сигнала, в которых сочетаются технологии, высокая частота опроса и доступная цена. Все эти технологические тренды покупатели найдут в нашем новом игровом манипуляторе Bloody SG5 SE.

Мышь Bloody SG5 SE поддерживает высокую частоту опроса, оснащена современным игровым сенсором и эргономичной конструкцией для различных типов хвата. В модели реализованы технологии для снижения задержек сигнала и повышения точности управления в динамичных играх. Кроме этого, у новинки есть пять программируемых кнопок, встроенная память (512 КБ) для сохранения настроек, долговечные переключатели и тефлоновые ножки для плавного скольжения.В новинке реализована технология быстрого отклика (RapidSnap) – это эксклюзивная технология с запатентованной конструкцией. Мышь оснащена перезаряжаемым литиевым аккумулятором 300 мА·ч с разъёмом Type-C, обеспечивает до 20 часов работы после 15 минут зарядки и до 80 часов автономной работы при полном заряде. Подключается мышь двумя способами: беспроводное подключение 8000 Гц (адаптер Nano/Type-C) или проводное подключение 1000 Гц. Настроить Bloody SG5 SE можно с помощью мощного ПО 8KM-Esport: кнопки, чувствительность и макросы. Сохранить параметры можно напрямую во встроенную память для стабильной работы в игре.В комплект поставки входят специально разработанные противоскользящие наклейки и тефлоновые ножки, которые легко устанавливаются и обеспечивают максимальную эффективность в игре.Технические характеристики модели:Сенсор: S-Tier 30K, игровойРазрешение: 50 ~ 30000 CPIУскорение: 50 GСкорость отслеживания: 750 IPSЧастота опроса в проводном режиме: 125 ~ 1000 ГцЧастота опроса в беспроводном режиме: 125 ~ 8000 ГцВремя отклика кнопок: 0.125 ~ 8 мсМикропереключатели: более 50 млн. нажатий (левая / правая кнопка)Колесо прокрутки: более 800 тыс. оборотов