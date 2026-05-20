6 простих способів підготуватися до НМТ та сесії за допомогою Gemini

20 мая 2026, 17:15

Дізнайтеся, як перетворити Gemini на персонального партнера для навчання: від створення подкастів на основі конспектів лекцій до перевірки знань за допомогою індивідуальних тестів.



Наближається гаряча пора іспитів – будь то підготовка до Національного мультипредметного тесту (НМТ) чи складання літньої сесії в університеті. Google пропонує шість способів, як за допомогою Gemini перетворити хаотичні записи на чіткий навчальний план.



1. Створіть єдиний центр керування навчанням

Замість того, щоб губитися в безлічі вкладок з підготовчими матеріалами до НМТ, можна використовувати блокноти (notebooks) у Gemini. Вони дозволяють зібрати всі джерела в одному місці: PDF-підручники, фотографії розв’язаних задач на дошці, конспекти лекцій та навіть історію попередніх запитів до чат-бота. Система запам’ятовує прогрес і дозволяє продовжити роботу саме з того місця, де ви зупинилися. Наразі Google впроваджує цю функцію для підписників Google AI Ultra, Pro та Plus у вебверсії, а згодом вона стане доступною для всіх користувачів.



2. Генеруйте навчальні посібники для підготовки

Після завантаження матеріалів Gemini бере на себе аналітичну роботу. Він може структурувати сотні сторінок теорії у логічний посібник або створити набір карток для повторення дат з історії чи формул з математики. Щоб підготовка була ефективнішою, можна надати Gemini інструкцію зосередитися лише на складних темах, які найчастіше зустрічаються в тестах, минаючи добре відому базу.



3. Слухайте навчальні подкасти в дорозі

Якщо ви краще сприймаєте інформацію на слух, Gemini може перетворити статичні конспекти лекцій на динамічну розмову. Функція «Аудіопереказ» (Audio Overviews) створює подкаст, де два ШІ-ведучі обговорюють ваші матеріали, детально розбираючи складні концепції. Це зручний спосіб повторювати теми для іспиту під час прогулянки чи поїздки до університету. Ця функція доступна в застосунку Gemini та NotebookLM.



4. Візуалізуйте складні концепції

Gemini допомагає краще зрозуміти складні предмети, трансформуючи питання в інтерактивні моделі та симуляції безпосередньо у вікні чату. Це особливо корисно для підготовки до НМТ з фізикі чи хімії: користувач може «побачити» рух молекул або роботу механічних систем. Функція візуалізації на базі моделі Pro вже розгортається для користувачів особистих акаунтів Google.



5. Пройдіть пробне тестування

Щоб перевірити свою готовність до сесії або НМТ, можна попросити Gemini створити пробний іспит. Ви самі визначаєте кількість питань та складність тем. Також за допомогою Gemini Live можна пояснити вивчену тему вголос: ШІ-партнер уважно вислухає, вкаже на логічні помилки або поставить уточнювальні запитання, щоб переконатися, що ви повністю засвоїли матеріал.



6. Опановуйте складні завдання крок за кроком

Коли задача здається нездійсненною, Gemini допомагає зрозуміти саму логіку розв’язання, а не просто видає результат. У режимі «Поглиблене навчання» (Guided Learning) ШІ ставить відкриті запитання, спонукаючи до самостійних висновків. Ви також можете сфотографувати свій розв’язок математичного рівняння або схему, щоб Gemini перевірив їх на наявність помилок або пояснив незрозумілий етап.



Приклад запиту для допомоги з фізикою:



«Допоможи мені розв'язати задачу: ракета масою 10,5 кг запускається вертикально; її паливо надає їй кінетичну енергію 1925 Дж до моменту вигорання. На яку додаткову висоту вона підніметься, якщо знехтувати опором повітря?».



Розпочати навчання з Gemini тепер простіше завдяки можливості перенести свої вподобання та історію попередніх запитів з інших ШІ-платформ, що дозволяє миттєво поринути у підготовку до іспитів.