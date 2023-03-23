МОН затвердило дати проведення мультитесту для вступників

23 марта 2023, 13:45

Тестування проходитиме у дві сесії:

основна: 5 червня — 23 червня;додаткова: 11–24 липня.Реєстрація осіб для участі в основній сесії НМТ триватиме з 3 квітня до 3 травня 2023 року.До 7 травня 2023 року зареєстрований учасник матиме змогу вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні/ за кордоном, у якому він бажає пройти НМТ. У додатковий період (5–12 червня) зможуть зареєструватися особи, які з поважних причин не змогли зробити це під час основного періоду.Інформацію про результати основної сесії НМТ буде розміщено до 28 червня 2023 року, додаткової сесії — до 29 липня 2023 року.