США прекратили совместную оборонную программу с Канадой

20 мая 2026, 13:45

Замглавы Пентагона США Колби заявил о приостановке работы совместного с Канадой постоянного объединенного комитета по обороне.

Он сообщил, что Канада не смогла добиться существенного прогресса «в выполнении своих оборонных обязательств». По его словам, приостановка работы комитета необходима, чтобы пересмотреть, «какую пользу этот форум приносит общей североамериканской обороне».Совместный комитет по обороне был создан в 1940 г. в соответствии с Огденсбургским соглашением с тогдашним президентом Рузвельтом для управления партнерством в области обороны между Канадой и США.