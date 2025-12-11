11 декабря 2025, 13:15

Відключення звʼязку є лише одним зі способів, за допомогою якого люди могли б зрозуміти, що війна з РФ почалася або ось-ось почнеться.

Після цього може виникнути неможливість здійснювати банківські платежі за такі необхідні речі, як їжа та паливо. Внаслідок цього буде порушено розподіл продуктів та постачання електроенергії.

У випадку війни ці приховані, непомітні дії у поєднанні з майже неминучою спробою "засліпити" західні супутники у космосі серйозно обмежать бойові можливості Великої Британії, а також можуть завдати значної шкоди громадянському суспільству.

Немає достатніх доказів того, що Велика Британія має план ведення війни, яка триватиме більше кількох тижнів. Медичні можливості обмежені. Процес поповнення резервів відбувається повільно.

Британський план на випадок масових втрат, здається, базується на тому, що втрат не буде.

Є нестача боєприпасів, артилерії, транспортних засобів, засобів протиповітряної оборони та особового складу, а можливості поповнення підрозділів або втрат є обмеженими або взагалі відсутніми.