Водители смогут зафиксировать ДТП без полиции и бумажной работы: добавить фото, подтвердить данные и подписать документ через Дія.Підпис.
Все данные об автомобиле, водителе и страховке подтянутся автоматически, а статус рассмотрения можно будет отслеживать в приложении.
11 декабря 2025, 13:45
С 2026 года европротокол можно будет оформлять через приложение Дія
