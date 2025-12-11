ГлавнаяНовости
11 декабря 2025, 13:45

С 2026 года европротокол можно будет оформлять через приложение Дія

Водители смогут зафиксировать ДТП без полиции и бумажной работы: добавить фото, подтвердить данные и подписать документ через Дія.Підпис.

Все данные об автомобиле, водителе и страховке подтянутся автоматически, а статус рассмотрения можно будет отслеживать в приложении.


