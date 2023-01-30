В Украине появятся новые автомобильные номера, — Указ МВД

30 января 2023, 10:45

Согласно документу, номерные знаки автомобилей, которые оформляют онлайн или же через приложение "Дія", вместо первых двух букв, которые обозначаются регион, будут использовать следующие обозначения:



"ED", "DC" - будут получать автомобили, которые были оформлены с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД;

"DI", "PD" - будут получать автомобили, которые были оформлены через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала "Дія".