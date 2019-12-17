17 декабря 2019, 11:15

На тестирование “Дії” зарегистрировались более 58 тыс. украинцев

16 декабря стартовал период бета-тестирования мобильного приложения Дія. 11 декабря был объявлен о наборе тестеров - каждый желающий клиент ПриватБанка мог подать заявку, чтобы первым получить доступ со смартфонов к цифровому удостоверению водителя и свидетельству о регистрации транспортного средства.



На сегодня количество зарегистрированных тестеров составило более 58 тыс, однако участие в первой волны бета-тестирования смогут принять только 20 000. В процессе рассмотрения заявок и отбора участников основным критерием было соблюдение всех условий - наличие и водительских прав, и техпаспорта, а также возможность пройти идентификацию через BankID в Приват24.



Отобранные участники тестирования получают индивидуальные письма на электронный адрес со ссылкой для доступа к приложению. После входа в личный кабинет водителя и загрузки документов водители смогут пользоваться Дія непосредственно на дорогах. Верификация документов сотрудниками полиции будет происходить с помощью QR-кода. В случаях, когда полицейские откажуться признавать документы в смартфоне и потребуют пластиковые, необходимо обратиться на горячую линию полиции: 0-800-50-02-02.



Период тестирования продлится месяц. В течение этого времени команда разработчиков будет анализировать отзывы, чтобы исправить все недостатки приложения.



Напомним, что разработкой приложения Дія занимается Министерство цифровой трансформации в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, крупнейшим украинским банком ПриватБанком и международной IT-компанией EPAM.

