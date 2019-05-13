Huawei принимает заявки на тестирование бета-версии Android Q

13 мая 2019, 9:45

Во время конференции Google I/O 2019 бизнес-подразделение Huawei Consumer Business Group анонсировало глобальную программу бета-тестирования Android Q для разработчиков, которая продлится до 30 июня.

Разработчиков приглашают протестировать последнюю бета-версию Android на смартфоне Huawei Mate 20 Pro, чтобы оптимизировать и улучшить совместимость устройства с Android Q.



Заинтересованные разработчики могут подавать свои заявки с помощью приложения FUT (Friendly User Test) на смартфоне Huawei Mate 20 Pro. Зарегистрировавшись , можно «по воздуху» скачать бета-версию программного обеспечения, а также отправить отзывы компании Huawei во время тестирования.

Версия Android Q была представлена 7 мая на конференции Google I/O 2019. Android Q — это десятая основная версия популярной платформы для смартфонов. Последняя версия Android разработана для эффективной защиты конфиденциальности пользователей. Она поддерживает новые механизмы обеспечения безопасности и более детальный контроль над обменом данных между операционной системой и приложениями.



Android Q также предполагает новые ограничения на доступ к файлам для предотвращения сбора данных для всех приложений. Кроме того, теперь приложения требуют специального разрешения, чтобы получить доступ к несбрасываемым идентификаторам устройства. Устройства с поддержкой бета-версии Android Q также передают случайные MAC-адреса по умолчанию. Неактивные в данный момент приложения больше не смогут получить доступ к буферу обмена, благодаря чему устраняется еще одна возможность утечки конфиденциальной информации.



Обновление поддерживает функции для обеспечения нового пользовательского опыта и новых сценариев использования, доступных для устройств с новым форм-фактором, например, складных устройств. Оно также поддерживает 5G, учитывая, что вскоре в этом году должны появиться умные 5G-устройства.



Во время презентации смартфон Huawei Mate 20 Pro назван одним из первых устройств с поддержкой бета-версии Android Q. После тестирования бета-версии вся серия Huawei Mate 20 одной из первых получит обновление до последней версии Android.



В последние годы компания Huawei тесно сотрудничала с Google, чтобы улучшить платформу Android. Huawei предоставляла свои знания и опыт разработки EMUI по повышению безопасности и оптимизации производительности. Это открывает преимущества для всех игроков индустрии. Отзывы разработчиков программы бета-тестирования от Huawei также будут переданы Google для ускорения разработки программного обеспечения.

