Беспроводной набор A4Tech Fstyler FG1010S

29 мая 2023, 14:15

Набор с автоматическим выбором радиоканала и стабильным соединением до 15 м, а также бесшумным нажатием мыши.



Компания A4Tech, один из ведущих производителей периферийных устройств, пополнил серию Fstyler беспроводным набором FG1010S. От набора FG1010 новинка отличается комплектной мышью с бесшумным нажатием.

Новинка представлена в полноразмерном формате со 104 клавишами, включая 12 мультимедийных горячих клавиш Fn. Клавиши обладают мягким ходом и приятным откликом, что повышает уровень комфорта при печати. Эргономичная скругленная форма клавиш минимизирует чувство усталости при длительной работе и увеличивают точность набора текста.Беспроводное соединение в частотном диапазоне 2.4 ГГц обеспечивает стабильное подключение при помощи USB-ресивера на расстоянии до 15 м. Девайс также оснащен автоматическим выбором радиоканала, улучшающим качество связи.Благодаря лазерной гравировке клавиш символы не сотрутся в течение всего срока использования клавиатуры, а дренажные отверстия помогут в случае случайно пролитой воды, повышая защиту гаджета от влаги. Компактность клавиатуры достигается небольшим размером (456 х 156 х 24 мм) и весом в 494 г.Как и клавиатура, мышь также может похвастаться мощным беспроводным соединением 2.4 ГГц с рабочим диапазоном до 15 м.Модель оснащена высокоточным оптическим сенсором с частотой опроса 125 Гц и регулируемым разрешением 1200-1600-2000 DPI, позволяющим настроить чувствительность и точность позиционирования курсора мыши под личные предпочтения. Ресурс нажатия более 5 млн обеспечивает длительный срок службы, а благодаря автоматическому 4-уровневому энергосбережению заряд энергии расходуется эффективно – спустя 20 секунд бездействия девайс переходит в спящий режим.Еще одно преимущество мыши – бесшумное нажатие, которое позволяет с наибольшим комфортом пользоваться мышкой и не отвлекаться на щелчки от нажатий на кнопки. Кроме того, модель обладает нескользящей поверхностью корпуса, обеспечивающей улучшенный хват и комфортную посадку руки.Колесо оснащено функцией 4D-прокрутки, позволяющей листать не только вверх-вниз, но и вправо-влево. На корпусе мыши также расположены 4 кнопки: правая и левая, колесо прокрутки и кнопка переключения DPI. На нижней части мыши расположен выключателем с двумя положениями: ON и OFF, что особо удобно при эксплуатации мыши в поездках.Симметричный эргономичный дизайн подойдет как левшам, так и правшам. А сбалансированные размеры (108 ? 64 ? 35 мм) и вес устройства в 67 г повысят комфорт и удобство для повседневного пользования.Девайсы представлены в двух расцветках: черный/серый, а также белый/серый. Питание клавиатуры и мыши обеспечивает батарея формата «АА».Беспроводной набор Fstyler FG1010S поможет пользователю привести в порядок рабочее пространство, тем самым повысить производительность.

Cтабильное соединение, бесшумное нажатие кнопок мыши и мягкий ход клавиш клавиатуры позволят сосредоточиться на работе и не отвлекаться на шум.