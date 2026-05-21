21 мая 2026, 8:15

НАТО обіцяє "руйнівну" відповідь у разі застосування ядерної зброї проти України

Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що Альянс уважно стежить за ядерними навчаннями Росії та Білорусі, які розпочалися цього тижня.



"Москва знає, що якщо це станеться, реакція буде руйнівною", - сказав він, відповідаючи на питання щодо можливого застосування Росією ядерної зброї проти України.



Нагадаємо, Росія розпочала масштабні ядерні навчання, до яких залучено понад 64 тисячі військових, сотні ракетних установок і атомні підводні човни. Днем раніше Білорусь оголосила про спільні з Росією навчання з тактичним ядерним озброєнням.

