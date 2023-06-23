США можуть визнати ядерну атаку на Україну як напад на НАТО

23 июня 2023, 11:45

Резолюцію із закликом прирівняти можливе застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні до нападу на НАТО підготовлено в Сенаті Конгресу США.

Про це повідомив на прес-конференції один з авторів документа - сенатор Ліндсі Грем (республіканець, від штату Південна Кароліна)."Ми сьогодні вносимо резолюцію, сенатську резолюцію, в якій йдеться про те, що, якщо Росія або Білорусь, або довірена особа Росії підірве ядерний пристрій в Україні, щоб зупинити контрнаступ або спробувати зломити волю українського народу, то такий напад слід було б розглядати як напад на саму НАТО", - заявив законодавець.