РФ та Китай домовилися про будівництво другої залізничної гілки через кордон

21 мая 2026, 8:45

Угоду підписали в Пекіні під час візиту Путіна. Нова лінія пройде через перехід Забайкальськ - Маньчжурія на кордоні Далекого Сходу Росії та китайської Внутрішньої Монголії.

Нині це найзавантаженіший залізничний пункт між двома країнами, але вантажі доводиться перевантажувати через різну ширину колії: у Росії - 1520 мм, у Китаї - 1435 мм. Нову гілку побудують за китайським стандартом.У Москві сподіваються, що до 2030 року маршрут отримає ще 11 млн тонн пропускної здатності на рік - це майже 50 додаткових пар вантажних потягів щодня.Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення в Україну торгівля Росії та Китаю зросла більш ніж на 50% і перевищила $200 млрд на рік. Санкції лише посилили залежність Москви від Пекіна, а залізниця давно залишалася вузьким місцем для експорту вугілля, алюмінію та агропродукції.