Оптичний термінал Ubiquiti U Fiber 4-port GPON OLT (UF-OLT-4)

30 октября 2022, 14:01

UFib-OLT-4 пропонує 4 порти GPON з підтримкою до 128 клієнтів на порт з фізичними волокнами до 20 км.

UF-OLT-4 має 4 порту GPON й 1 порт SFP+ зі швидкістю модуляцій 1/10G, один порт Ethernet, що призначений тільки для керування, і один консольний порт.

Керування OLT ніколи не було простіше! Сам пристрій має веб-інтерфейс, де ви можете бачити, які пристрої зараз підключені, масово⚙ оновлювати прошивку і т. д. Але найбільшою перевагою є централізоване управління з використанням програмного забезпечення UNMS (Ubiquiti Network Management System).

UNMS — це комплексне рішення для керування не тільки для OLT і їх клієнтів, але і для будь-якого портфоліо Ubiquiti Networks, такого, як airMAX, UniFi, EdgeRouter, EdgePoint, EdgeMax і т. д.

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